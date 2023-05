Torino, attento al Bentegodi: solo due sconfitte nel 2023 per il Verona in casa

Ruolino di marcia

La stagione in casa era cominciata in maniera disastrosa: 7 sconfitte e una sola vittoria contro la Sampdoria per 2-1. Un 2022 da incubo, che però è stato ribaltato completamente dopo il Mondiale in Qatar. Dalla ripresa del campionato il Verona ha ottenuto ben 5 successi al Bentegodi, fermando sul pareggio anche Lazio e Monza e totalizzando 17 punti dei 30 complessivi solo tra le mura amiche in questo nuovo anno. Solo due sono stati i passaggi a vuoto degli scaligeri in casa.