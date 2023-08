LIVE – Torino, Tameze si presenta: “Posso fare ruoli diversi”

Il nuovo centrocampista del Torino Adrien Tameze si presenta in casa granata, allo Stadio Olimpico Grande Torino insieme a Davide Vagnati che lo ha portato sotto la Mole. L'inizio della presentazione è fissato per le 14:30.

Arrivati i giocatori, parola a Vagnati. “Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti per adrien Tameze. Ce poco da dire, è venuto in Italia quando giocava al Nizza. Ha più di 100 presenze in Serie a, ha fatto presenze anche in Champions. Questa è la base del mio lavoro, prendere giocatori responsabili. Adrien è estramamente intelligente. È vero che il carattere e l’attitudine si vedono in campo. Sono due anni che fa 38 partite in campionato. Quando si gioca a certi livelli si hanno responsabilità. È un ragazzo da Toro, ce l’ha dimostrato"