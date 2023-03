Torino, Karamoh verso il recupero: per il Napoli l’attacco al completo?

I recuperi: Karamoh e Vlasic verso la convocazione

Il Torino infatti dovrebbe ritrovare per la partita contro i partenopei il suo giocatore più in forma, Karamoh. Il trequartista si era fermato prima della sfida di Lecce per un colpo al polpaccio patito nella gara contro il Bologna. Dopo questo turno di stop dovrebbe essere in grado di riprendersi; ieri ha svolto ancora un lavoro personalizzato, ma domenica - secondo quanto raccolto da Toro News - dovrebbe essere tra i convocati. Il discorso è simile per Vlasic, salvo per l'entità dell'infortunio. Dopo alcune settimane di stop, il croato dovrebbe essere pronto per la gara contro il Napoli, molto probabilmente più per la panchina, non avendo ancora la condizione fisica ideale. Ma comunque potrebbe entrare a gara in corso.