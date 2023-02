Vinci l’NFT di YouHodler per accedere al VIP BOX alle partite in casa del Toro!

YouHodler, cryptopartner ufficiale del Torino FC (qui per approfondire la sua conoscenza), offre un’opportunità unica a tutti i tifosi granata: quella di assistere ad ogni partita in casa della squadra di Ivan Juric nella stagione 2022/2023 tuttora in corso come ospiti del VIP BOX di YouHodler. Godersi la partita in tutta comodità da una postazione privilegiata, godendo di una visuale perfetta e del livello massimo di servizi, è un’esperienza affascinante. Per riuscirci occorre partecipare al contest online lanciato dalla piattaforma FinTech partner del club granata e aggiudicarsi un biglietto NFT d’oro. Il secondo premio consiste in un biglietto NFT d’argento, che comunque dà al possessore il diritto di accedere a posti regolari allo stadio. Il meccanismo del contest è simile a quello di una lotteria in cui per partecipare occorre effettuare operazioni di trading con fondi in criptovaluta e acquistare con essi dei biglietti digitali; più biglietti si ricevono, più aumenta la possibilità di aggiudicarsi il fortunato NFT d’oro o quello d’argento. La promozione è attiva dalle 00.00 del 21 febbraio 2023 alle 23.59 del 21 marzo 2023. L'estrazione avverrà alla fine del periodo del concorso.