Scopriamo YouHodler, partner del Toro: “Il vostro sportello sul mondo crypto”

Ilya Volkov, Ceo della piattaforma Fintech, ci racconta la realtà che guida e ci spiega le finalità della partnership con la società granata

Redazione Toro News

Da questa stagione il Torino ha al proprio fianco YouHodler, una piattaforma trasversale nell’ambito FinTech che riguarda prestiti crypto, conti di risparmio crypto, soluzioni innovativi per moltiplicare crypto ed infine cambi di valuta universali. La piattaforma è sufficientemente avanzata per gli esperti, ma anche user-friendly e accessibile per tutti coloro che si stanno appena affacciando al mondo crypto.

YouHodler Torino FC, l'intervista al Ceo Ilya Volkov — Per conoscere meglio questa realtà e scoprire in che modo vuol farsi conoscere dai tifosi granata, Toro News ha contattato mr Ilya Volkov, Ceo di YouHodler. Ecco la nostra intervista esclusiva.

Come presenterebbe YouHodler a coloro che non conoscono la vostra piattaforma?

"YouHodler è una piattaforma fintech che fornisce soluzioni finanziare innovative per il mercato crypto. La nostra piattaforma permette agli utenti di comprare o vendere facilmente criptovalute, ottenere prestiti istantanei usando le loro criptovalute come garanzia, e scambiare una varietà di coppie ai valori più bassi sul mercato. Il nostro focus è sul fornire senza soluzione di continuità un’esperienza sicura ai nostri utenti, con caratteristiche come un supporto al cliente 24/7, misure di sicurezza di livello top e un’interfaccia grafica user-friendly. Inoltre, ci concentriamo sempre nell’innovare e aggiungere nuove caratteristiche per soddisfare le necessità sempre in evoluzione del mercato. In generale, YouHodler ha l’obiettivo di fornire uno sportello unico per tutte le necessità finanziarie relative al mondo delle criptovalute e quello di aiutare i nostri utenti a sfruttare appieno il potenziale dei loro fondi crypto. Che siate un trader di lungo corso o un neofita, YouHodler ha qualcosa da offrirvi".

Avete recentemente ottenuto la licenza crypto in Italia. Perché è importante?

"Ottenere la licenza crypto in Italia è una mossa strategica per YouHodler e dimostra il nostro impegno nell’operare con trasparenza e nel pieno rispetto dei regolamenti in ogni giurisdizione dove operiamo. La licenza ci permette di offrire servizi finanziari basati sulle criptovalute in Italia, garantendo massima sicurezza e protezione per i nostri clienti".

Come descriverebbe il rapporto della vostra azienda con il calcio? Perché avete scelto di essere partner del Torino FC?

"Siamo molto orgogliosi di essere partner del Torino FC e di supportare il calcio italiano. Si tratta di uno sport molto popolare in tutto il mondo e rappresenta un’opportunità unica per intercettare un’audience differenziata e su larga scala. Inoltre, il Torino FC ha una grande storia e una forte presenza nella comunità locale, caratteristiche che lo rendono un partner perfetto per YouHodler. Portare il mondo crypto all’attenzione del pubblico mainstream fa parte dei nostri obiettivi e collegare il mondo dello sport al mondo dell’economia digitale ci aiuta a raggiungere questo traguardo".

YouHodler-Torino FC: in cosa consiste la vostra partnership? Ne siete soddisfatti?

“Siamo molto soddisfatti e crediamo che ci stia dando un’opportunità unica di entrare a contatto con i tifosi di calcio in Italia e in tutto il mondo. Il Torino FC è un club storico e rispettato che incarna i valori dello sport e dell’etica del lavoro, e siamo orgogliosi di essere associati a questo brand. Il management del club sfrutta tecnologie avanzate e vuole diffondere la reputazione del Torino FC al di là della città di Torino e dell’Italia. Quindi abbiamo un’unità di vedute e per questo lavoriamo a stretto contatto insieme”.

Che tipo di opportunità avete intenzione di offrire ai tifosi del Toro?

“Come partner del Torino FC, offriamo ai tifosi una serie di opportunità di accedere a servizi finanziari basati sulle criptovalute. Questo include offerte esclusive sul nostro deposito, prestiti, e servizi commerciali, così come svariati benefit e contest riservati ai tifosi granata. Ad esempio, date un’occhiata al contest che abbiamo lanciato in questi giorni relativo agli NFT tickets. I possessori di questi NFTs avranno il diritto di accedere al VIP BOX e a posti regolari allo stadio per stare vicino alla propria squadra”.

Infine, cosa ci può dire sullo stato di salute del settore delle criptovalute?

“Dal punto di vista delle imprese, stiamo notando un trend di crescita significativa per quanto riguarda l’adozione istituzionale delle criptovalute. Molte imprese stanno prendendo atto dei potenziali benefici delle criptovalute. Inoltre, notiamo un numero sempre crescente di imprese che stanno facendo il loro ingresso nel mondo crypto, sia come fornitori di servizi finanziari basati sulle criptovalute sia come utilizzatori di crypto per le loro operazioni. Ormai è diventata una cosa comune interagire con le banche, molti istituti di credito stanno aprendo alla possibilità di utilizzare dei portafogli crypto e carte di debito crypto. Un altro segnale di ciò è il fatto che molte aziende dell’e-commerce hanno iniziato ad accettare le criptovalute come metodi di pagamento, il che crea nuove opportunità per le fintech company. Oggi si può viaggiare in tutto il mondo pagando in criptovalute.

Dal punto di vista dei consumatori, notiamo un crescente interesse nelle criptovalute da nuovi profili di consumatori. Le criptovalute sono sempre più utilizzate anche dalle persone comuni, non solo dagli esperti di tecnologia. Osserviamo che esiste un nuovo segmento di utenti che desidera entrare nel mondo crypto nel modo più semplice e intuitivo possibile ed è quello che YouHodler vuol permettere loro. Oggi i consumatori vogliono piattaforme semplici e con poche complicazioni. Sono persone che vorrebbero integrare le crypto nella loro vita quotidiana, quindi richiedono carte crypto, disponibilità di stablecoin, partnership con i commercianti e così via".

(articolo sponsorizzato)