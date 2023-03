Torino, chi gioca contro il Napoli? Corsa a tre sulla trequarti

Torino e Napoli si sfideranno domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino e Juric ha ritrovato alcuni giocatori usciti dall'infermeria, potendo disporre di più persone in una sfida tutt'altro che semplice. In particolare ci sono i ritorni di Karamoh e Vlasic, che possono dare al tecnico più possibilità di mettere in difficoltà i partenopei, partendo sempre dal solito modulo, il 3-4-2-1.