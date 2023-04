Il Torino è all'antivigilia della sfida contro l'Atalanta e il tecnico Juric sta cercando di sbrogliare alcuni dubbi a livello di formazione per provare a schierare gli uomini giusti per contrastare la squadra di Gasperini. A livello di modulo, l'allenatore non snaturerà la formazione, tenendo il consueto 3-4-2-1 visto nel corso della stagione.