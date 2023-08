Torino-Feralpisalò 2-1: Vojvoda-Ilic, due perle per passare il turno

Torino-Feralpisalò, il primo tempo — La sfida è cominciata con il Toro che ha provato subito a pressare molto alto, andando in zona pericolosa con le incursioni di Bellanova. Poca precisione nelle primissime battute, con i granata arrugginiti. Al quinto minuto prima grande occasione per Radonjic: tiro di Ilic, il pallone viene sporcato ed è diventato buono per il serbo: grande intervento di Pizzignacco tra i pali della Feralpisalò. Al nono minuto è ancora l'estremo difensore a dire di no al Toro: colpo di testa su calcio d'angolo di Bellanova, che però colpisce centrale.

Dopo 10 minuti la Feralpisalò ha cominciato a macinare campo trovando la prima conclusione con il capitano Carraro, che però non ha trovato la porta mettendo il tiro fuori.

Al 12' altra chance enorme per Bellanova: gran cross di Vojvoda per l'altro "quinto", da due passi l'ex Inter ha sparato alto sopra la traversa. Ma al 17' minuto il gol che non ti aspetti: Di Molfetta lasciato liberissimo di calciare ha trovato la palombella a giro che Milinkovic-Savic non può parare. 0-1 in favore della Feralpisalò con il Toro che ha dovuto subito rincorrere.

Dopo il gol, come naturalmente si poteva prevedere, la Feralpisalò si è chiusa in difesa: ma Toro è riuscito nei minuti subito successivi a reagire in maniera corretta. Alla prima azione utile, Ilic innesca Radonjic che col tacco ha servito Vojvoda. Il terzino è rientrato sul destro ed ha insaccato all'angolino in maniera perfetta riportando la situazione in parità.

Fino al 26' nessuno squillo da entrambe le parti. Il Toro, a pareggio acquisito è tornato a macinare metri e al 27' è Sanabria che va vicino al gol: passaggio filtrante, tiro col mancino parato ancora da un ottimo Pizzignacco. Al 30' invece i granata hanno colpito due volte la traversa, due volte con Vlasic, la seconda volta in fuorigioco. Il gol conseguente è stato annullato.

Al 35' la prima ammonizione del match, Bergonzi ferma la ripartenza di Vlasic in maniera irregolare, guadagnandosi il primo cartellino giallo. Dopodiché al 37', è proprio lo stesso Vlasic dopo un'azione prolungata a mettersi in proprio: tiraccio alto sopra la traversa. Nelle ultime battute, al 40' bella incursione di Schuurs, che ha scambiato con Ricci ed è andato alla conclusione, murata.

Al 42' grande chance per il Toro, con Ricci che ha calciato con l'esterno destro, stilisticamente molto bello, parato ancora una volta da Pizzignacco, con un altro intervento importante. Sullo scadere del tempo è stato ancora il 28 protagonista: conclusione da fuori, questa volta col mancino, che è stata sventata dall'estremo difensore della Feralpisalò, super protagonista dei primi 45 minuti.

Torino-Feralpisalò, il secondo tempo — Il secondo tempo si è aperto subito con una bella possibilità per il Toro. Tiro forte di Radonjic, respinto, è diventato buono per Vojvoda che però non è riuscito ad inquadrare la porta. Dopo due minuti altra chance per Vojvoda, dopo una bella azione granata: cross dalla destra, lo ha raccolto il terzino che ha calciato centrale. Al 50' stesso esito per Vlasic, che si è spostato sul destro cercando la soluzione personale, calciando ancora una volta troppo centrale.

Al 51' Sanabria viene imbeccato benissimo, ma l'attaccante calcia con il destro a lato, non individuando la porta avversaria: non era facile, il numero 9 ha colpito di controbalzo. Due minuti dopo, ancora Sanabria è saltato, però in fuorigioco: in ogni caso Pizzignacco aveva preso anche quel tiro.

Al 56' è ancora Sanabria a sbagliare un gol quasi già fatto: liberato alla conclusione in area di rigore, l'attaccante ha caricato il tiro sparandolo in curva. Poco freddo sotto porta fino all'ora di gioco Tonny. Dopo tre minuti ancora il numero 9 si è involato verso la porta, ha servito Radonjic che è andato sul fondo cercando un cross, ribattuto in angolo.

Al 66' grande chance per i granata, che sono arrivato di nuovo di testa a concludere con Schuurs: parata super di Pizzignacco, che ancora una volta si è messo in luce. Al 72' doppia occasione per il Toro che non è riuscito a concludere: tiro da fuori di Schuurs, ancora una volta parato, sulla ribattuta è arrivato Sanabria ma non è riuscito a superare l'estremo difensore.

Arrivati a 10 minuti dalla fine i granata non sono riusciti a trovare il guizzo giusto: una Feralpisalò molto compatta e unita, che ha reso difficile la vita alla squadra di Juric. Ma all'84' ci ha pensato Ivan Ilic, con un colpo da maestro sotto l'incrocio. Sassata (di destro) da fuori area, trovando il gol del sorpasso.

Gol importantissimo, che di fatto ha chiuso i conti del match, con la Feralpisalò che non è riuscita a reagire dopo il 2-1, nonostante una buona partita della compagine di Vecchi.