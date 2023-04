Torino, il ritorno di Belotti è limitato. Ma la Maratona si schiera

La Maratona

Il suo mancato ingresso in campo ha impedito alla curva Maratona di accanirsi verso l'attaccante, che ha lasciato l'ambiente senza grandi saluti, rimanendo in silenzio per diverse settimane per poi dedicare un post Instagram al Toro. Troppo poco per la tifoseria, che non ha gradito questo tipo di comportamento. Nonostante in campo non si sia visto, la Maratona non si è fatta attendere: già alla lettura delle formazioni, è partito qualche fischio nei confronti del Gallo. In più durante la gara la curva ha intonato alcuni cori contro l'ex Toro. Come ciliegina, i tifosi hanno utilizzato l'ironia per schernirlo, con uno striscione che recitava: "Non ti possiamo insultare, perché non ti fanno giocare!". Un rapporto, quello tra i tifosi e Belotti, che poteva e doveva finire meglio: bastava un minimo cenno da parte dell'attaccante, che invece non si è mosso dalla panchina. Un grande peccato. C'era la possibilità di ricucire almeno in parte lo strappo, ma non è stata sfruttata.