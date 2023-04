Il Torino sta per tornare in campo contro la Salernitana, dopo la sconfitta patita in casa contro la Roma per 0-1. Il match andrà in scena domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno bisogno di ripartire forte, ma ci sono ancora alcuni dubbi a livello di formazione, soprattutto a causa delle assenze. Per il modulo, invece, Juric non dovrebbe avere problemi: si va verso l'ennesima conferma del 3-4-2-1. Ecco le prime indicazioni di formazione dell'anti-vigilia.