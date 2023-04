Il Torino si prepara per la prossima complicata sfida di campionato contro la Lazio di Sarri, che arriva al match da seconda in campionato alle spalle del Napoli. Il tecnico granata Juric ha ritrovato Ricci dopo lo stop contro la Salernitana, ma è da vedere se può partire titolare; Juric potrà contare anche su un Pellegri che si era fermato in via precauzionale. Il croato schiererà il consueto 3-4-2-1, come visto per tutta la stagione e anche quella passata.