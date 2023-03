Torino, il Napoli quasi perfetto in trasferta: solo una sconfitta

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato, reduce da due successi di fila che hanno rimesso i granata nella parte sinistra della classifica a cinque punti dal sesto posto. Domenica alle 15 però arriverà una prova del fuoco per i granata: allo stadio Olimpico Grande Torino si presenterà il Napoli capolista, che quest'anno sembra avere davvero pochi rivali, sia in Italia che all'estero, avendo già ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League ed essendo a tutti gli effetti tra le migliori 8 squadre d'Europa.

Il rendimento (quasi) infallibile

Il ruolino di marcia del Napoli fa paura, da qualsiasi angolazione si guardi la cosa. La squadra azzurra di Spalletti ha costruito un andamento sensazione che permette ai partenopei di avere un vantaggio di ben 18 punti sulla seconda in classifica, con uno scudetto cucito già a metà sulla maglia. Per di più, gli azzurri sono stati implacabili anche lontano dallo stadio Maradona. Quest'anno in Serie A il Napoli ha totalizzato 34 punti in altri stadi, esattamente lo stesso numero di quelli ottenuti in casa, con lo stesso ruolino. Fuori casa il percorso è stato di 11 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, esattamente come in casa. Considerando anche la Champions League, si deve aggiungere soltanto una sconfitta in casa del Liverpool per 2-0.