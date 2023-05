Il Torino si prepara per la trasferta infrasettimanale, nella quale ci sarà la sfida contro la Sampdoria di Stankovic allo stadio Marassi di Genova. Una partita importante per il Toro, soprattutto per riuscire a capire le potenzialità dei granata nella corsa verso l'ottavo posto. Il tecnico Juric arriva a questa sfida con alcuni dubbi di formazione e con le forze da gestire, ma sempre con il suo consueto 3-4-2-1.