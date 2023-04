Torino, chi gioca a Reggio Emilia? Gineitis prova ad insidiare Linetty

Il Torino di Ivan Juric si prepara a tornare in campo in Serie A, dopo la sosta per le Nazionali. I granata arrivano alla sfida Sassuolo-Torino (si gioca lunedì sera alle 20.45 al Mapei Stadium) con diverse defezioni, le ultime Ilic e Aina. Per questo motivo il tecnico dovrà ancora fare i conti con un'emergenza di organico che non sembra dargli pace in questa stagione. A livello di modulo però non dovrebbe cambiare pressoché nulla, restando sempre con il 3-4-2-1 consolidato in questo anno e mezzo di gestione da parte del croato.