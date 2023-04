Torino, l’importanza di Schuurs: è lui il regista difensivo

Schuurs, il lato da regista della difesa

Schuurs ha preso in mano la difesa, anche in fase d’impostazione. Il difensore si è proposto più di una volta in verticale, soprattutto cercando gli scatti di Radonjic ma anche i cambi gioco su Singo. Una chiave tattica che è stata utilizzata spesso contro la Lazio. Come ha detto Juric, potrebbe essere riprovata in più di una gara, dando più profondità alla manovra granata. I lanci di Schuurs sono stati 7, aggiungendo 65 passaggi positivi e solo 3 errati.