Il Torino di Ivan Juric si prepara per le due ultime intense sfide di campionato. La prima verrà disputata al Picco di La Spezia contro i liguri di Semplici, in una gara tutt'altro che facile da interpretare, anche considerato il recente passato. Il tecnico dei granata arriva con quasi tutta la squadra a disposizione, eccezion fatta per Radonjic che potrebbe avere ancora qualche difficoltà. Si va ovviamente verso la conferma del solito 3-4-2-1 consolidato da tempo ormai dall'allenatore croato.