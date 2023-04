Toro, 4 gare fondamentali in casa: i sogni europei passano dal Grande Torino

La squadra granata non vince in casa dal 6 marzo. Serve ritrovare i risultati tra le mura amiche per poter sognare

Il Torino ha ritrovato la gioia in campionato, battendo la Lazio all'Olimpico di Roma e superando un periodo grigio che aveva relegato i granata nella parte destra della classifica. Grazie anche ai risultati negativi di Fiorentina, Sassuolo e Bologna, i granata sono tornati a sperare dopo l'importante successo romano, pensando ancora a progetti europei. Il percorso non sarà facile, ma una chiave per riuscire a raggiungere questo importante obiettivo passa direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino.

Fattore Casa — Il Torino infatti ha ancora da affrontare in totale 7 partite di Serie A, 4 delle quali saranno proprio in casa. Sarà molto importante rendere le mura amiche un vero e proprio fortino, a partire dalla partita contro l'Atalanta, avversario molto ostico che è reduce dalla vittoria contro la Roma. In più, al Grande Torino si dovranno giocare due scontri diretti che saranno chiave in ottica europea: infatti a Torino arriveranno Monza e Fiorentina, due delle squadre che si stanno giocando l'ottavo posto, che potrebbe voler dire Europa. Le due variabili sono legate alla vittoria della Coppa Italia (con la squadra di Italiano a due passi dalla finale) e la questione legata alla squalifica UEFA per la Juventus.

Cambio di rotta — Servirà certamente un cambio del trend visto in questo 2023. Nel nuovo anno sono arrivate soltanto due vittorie tra le mura amiche, contro Bologna e Udinese, entrambi scontri diretti, ma fallendo contro squadre meno in forma come Salernitana, Cremonese e Spezia. L'ultimo successo è quello arrivato contro la squadra di Thiago Motta, il lontano 6 marzo. Per continuare a sperare nell'Europa non si può che passare dallo stadio Grande Torino: dopo quasi due mesi servirà tornare al successo. Il primo obiettivo è l'Atalanta, cercando di sfruttare la spinta dei tifosi, rianimati dalla vittoria contro la Lazio. Il fattore casa è una variabile cruciale per il Toro di Juric.