Torino, occhi aperti: il Sassuolo ha cambiato marcia al Mapei Stadium

I neroverdi hanno ritrovato costanza in casa dopo un periodo complesso: 20 dei 36 punti sono arrivati tra le mura amiche

Gualtiero Lasala

La sosta per le Nazionali sta volgendo al termine e il Torino comincia a prepararsi per la prossima sfida in calendario: i granata dovranno andare al Mapei Stadium per la giornata numero 28 del campionato di Serie A, dopo il grande stop subito contro il Napoli per 0-4 in casa. E a proposito di "casa", i neroverdi saranno tra le mura amiche nella sfida contro il Toro, con un ruolino di marcia che fa ben sperare i ragazzi di Dionisi.

Inversione di rotta — Per l'appunto, il Sassuolo nelle ultime due sfide casalinghe ha colto sei punti, con due vittorie sudate contro Spezia (1-0) e Cremonese (3-2) nelle quali non ha avuto vita facile, ma è riuscito a capitalizzare il risultato. Peraltro questi due successi sono arrivati dopo un periodo in cui sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria in casa. I neroverdi hanno inanellato due risultati fondamentali per il campionato e non hanno intenzione di fermarsi.

Linea generale — Allargando la lente d'ingrandimento, possiamo notare che il Mapei Stadium è rimasto "amico" alla squadra di Dionisi per tutto l'anno. Infatti non è un caso che il Sassuolo abbia totalizzato 20 dei 36 punti totali proprio sul campo di casa. Una differenza non eccessivamente grande con le gare in trasferta, ma che portano i giocatori di Dionisi ad essere speranzosi, soprattutto visto l'ultimo mese importante. I granata di Juric di certo non avranno vita semplice, ma cercheranno di espugnare le mura del Mapei Stadium per riscattarsi dalla sconfitta bruciante contro i partenopei prima della sosta.