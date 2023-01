Non solo Ilic: da Donsah a Verdi, quando le trattative diventano telenovelas

Donsah e Gatti, storie di gennaio: niente lieto fine, ma zero rimpianti

Restando sul mercato di gennaio, come dimenticarsi di Donsah? Il centrocampista è stato per settimane trattato dai granata nel mercato invernale del 2018, quando Mazzarri si era appena insediato sulla panchina del Toro. L'affare non andò a buon fine e le parole del presidente Cairo regalarono anche qualche risata ai tifosi granata. "Mazzarri lo ha chiamato al telefono ma non ha risposto, pare che dormisse" spiegò il presidente granata nello spiegare i motivi della mancata chiusura per un giocatore trattato a lunghissimo. A proposito di gennaio, tornando indietro di un anno si trova il nome di Gatti. Il centrale sembrava ormai ad un passo, con la possibilità di vestire il granata fin da subito ma soprattutto con la possibilità di raccogliere l'eredità di Bremer in estate. Quel che successe, con l'inserimento della Juve, è ormai cosa nota. A distanza di un anno non sembrerebbero però esserci rimpianti in casa Toro: in bianconero Gatti non sta giocando con continuità, mentre Schuurs sembrerebbe avere tutte le carte in regola per diventare un ottimo giocatore. Insomma, nel caso di Donsah e Gatti non ci sarà stato un lieto fine immediato ma a lungo termine non ci sono rimpianti.