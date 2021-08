Torino-Atalanta, perché sì e perché no: per i granata è un impegno proibitivo

Ci siamo, alle 20.45 ricomincia il cammino del Toro in campionato. Un cammino che inizia decisamente in salita, visto che l'avversaria di turno sarà l'Atalanta di Gasperini, terza forza dell'ultima Serie A. Il Torino, ancora incerottato e incompleto, dovrà puntare sulle armi rimaste a disposizione per regalare al neo allenatore Ivan Juric un esordio da sogno sulla panchina granata. Come di consueto, nell'immediata vigilia, su Toro News torna "Perché sì e perché no" ovvero due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversaria di turno, l'Atalanta di Gasp.