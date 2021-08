Torino-Atalanta, Vagnati: “Belotti ha dato grande disponibilità da subito”

Le voci dallo Stadio Olimpico Grande Torino prima del fischio d'inizio della partita tra granata e nerazzurri

Prima del fischio d'inizio di Torino-Atalanta è intervenuto ai microfoni di DAZN Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica granata. Il dirigente è partito da Belotti: "Juric ha lo stesso atteggiamento per tutti. Sono tutti calciatori del Torino e tutti devono fare la loro parte per portare più in alto possibile questi colori, che purtroppo nelle ultime due stagioni non c'è riuscito. Andrea da subito ha dato grande disponibilità e siamo tutti felici di questo".