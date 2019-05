Ecco la app di Toro News! Tutte le info per seguirci sul tuo smartphone

ToroNews.net, il sito di riferimento per tutti i tifosi granata, è sempre più vicino ai suoi utenti. Non hai ancora l’applicazione di Toro News? Se vuoi controllare tutte le notizie sul Torino FC comodamente dal tuo smartphone non devi far altro che scaricarla. È completamente gratuita, e potrai restare sempre aggiornato su tutte le vicende di casa Toro: notizie, calciomercato, interviste esclusive, curiosità, le ultime sulle giovanili granata.

Segui i tuoi campioni, le dirette, le partite, le conferenze stampa, guarda le foto e i video: tutto quello che vuoi sapere sempre a portata di mano! Come? Una volta scaricata l’app da AppStore (clicca qui) o Google Play (clicca qui), puoi iniziare a goderti tutto il mondo granata, con continui aggiornamenti e contenuti esclusivi.

Una volta registrato, inoltre, commentare tutti gli articoli e ricevere le notifiche che vuoi sui match del Torino e le notizie di Toro News.

SETTING NOTIFICHE TORO NEWS:

Impostazioni/Gestisci le notifiche push

Gestisci le notifiche push/ TORINO-Partita

APP STORE https://itunes.apple.com/it/app/toro-news-official-app/id1249983289?mt=8

ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcsdigital.toronews&hl=it