Torino, azioni in rialzo per Rodriguez: con Juric lo svizzero può rilanciarsi

Se dopo la scorsa stagione Riccardo Rodriguez sembrava sul mercato, adesso il cambio di allenatore potrebbe favorire il difensore svizzero

Cecilia Mercatore

Dopo la deludente passata stagione, in cui ha raccolto solo 18 presenze e zero reti, Ricardo Rodriguez sembrava essere uno dei giocatori granata pronti a finire sul mercato, ma con l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina del Torino, la situazione del difensore svizzero potrebbe essere cambiata. Nel mese di giugno ha vissuto da protagonista l'ottimo Europeo della sua Svizzera, che si è spinta sino ai quarti di finale. Poi è tornato nel pianeta Toro a fine luglio, nel ritiro di Santa Cristina. Rodriguez - che è legato al Torino da un contratto sino al 2024 - si è subito messo a lavoro, recuperando la condizione fisica nei giorni di scarico dei compagni. E se qualche mese fa il suo futuro appariva lontano da Torino, il cambio di allenatore potrebbe favorirlo, anche se nulla è sicuro con il mercato ancora in corso.

PREPARAZIONE - Da un futuro lontano da Torino quasi certo, a una possibile permanenza in granata. Il cambio di allenatore potrebbe aver favorito Rodriguez. Il difensore svizzero potrebbe difatti essere rilanciato da Ivan Juric, che come ogni allenatore stila le sue gerarchie che possono essere ben diverse da quelle del predecessore (Davide Nicola, infatti, mise lo svizzero di fatto ai margini). Appena arrivato in Val Gardena, il giocatore granata si è subito messo all’opera e in pochi giorni di ritiro potrebbe aver superato Alessandro Buongiorno nelle gerarchie come braccetto di sinistra, tanto da conquistarsi una maglia da titolare nell’ultima amichevole disputata in Francia contro il Rennes.

MERCATO - Nel ruolo di braccetto di sinistra della difesa a tre, Rodriguez può rendersi ancora utile. Per questo, insieme al suo entourage, ha messo in ghiaccio il mercato. Le dinamiche di questo mese di agosto vedranno protagonista anche lo svizzero: da partente quasi sicuro il suo status potrebbe essere cambiato. Molto è ancora da definire, anche perché il Torino cerca un difensore centrale. Attenzione però a Rodriguez, le cui azioni sono in rialzo.