Cecilia Mercatore

Svizzera-Italia, chi al posto di Calafiori? Buongiorno si candida
Secondo giallo a Euro 2024 per Calafiori, scatta la squalifica: al suo posto Spalletti dovrà sceglierne uno tra Buongiorno, Gatti e Mancini
In Toro News dal 2021, scrivo di calcio, la mia più grande passione, e del Torino FC.
Secondo giallo a Euro 2024 per Calafiori, scatta la squalifica: al suo posto Spalletti dovrà sceglierne uno tra Buongiorno, Gatti e Mancini
Diverse dovrebbero essere le novità. Paolo Vanoli inizia una nuova avventura e lo fa portando con sé alcuni dei collaboratori di fiducia. L'ex tecnico lagunare arriva a Torino portandosi da Venezia…
Il Torino tornerà a Pinzolo, dove è stato fatto un contratto di tre anni. Prima, però, il raduno al Filadelfia
Urbano Cairo e Davide Vagnati devono approfittare del momento per massimizzare una plusvalenza importante
Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Sanabria
Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Vlasic
Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Schuurs
Ecco le ultime notizie sugli infortunati in casa granata
Dati e prestazioni alla mano, diventa difficile per il club granata decidere di riscattare il giocatore per una permanenza sotto la Mole
Il ruolo in squadra è secondario e la società al momento non pensa di esercitare l'opzione che ha sul serbo
In serata lo scontro diretto per il settimo posto, intanto la Serie A sogna almeno otto squadre in Europa
Il Torino ritrova Davide Nicola sulla panchina avversaria, quella dell'Empoli
Valentino Lazaro è passato dall’essere un titolare fisso a un’alternativa
Il caso dei primi tempi: granata primi in classifica, ma il primato che detengono è negativo
Ecco le ultime notizie sugli infortunati in casa granata in vista di Torino-Fiorentina
Il Torino avrà davanti a sé una Roma con lo stesso numero di giorni di riposo, ma con qualche minuto di gioco in più nelle gambe
Sotto la Mole arriva una Lazio che in Champions League sta facendo bene finora, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda il campionato di Serie A
Per Juric e i suoi ragazzi arriva una ghiotta occasione: contro la Lazio sarà un esame da non fallire nella corsa all'Europa
Zero vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle gare giocate senza il vice-capitano in questa stagione. Sazonov e Lovato oggi non danno garanzie
Contro Sassuolo e Lecce servono punti. A seguire quattro scontri con squadre che si giocano le rispettive coppe europee
Titolare contro la Salernitana, il difensore del Torino di nazionalità georgiana è rimasto in campo per 80 minuti
Ecco le ultime notizie sugli infortunati in casa granata in vista della trasferta a Cagliari
Samuel Gustafson si trasferisce in Giappone, dove giocherà per l'Urawa Red Diamonds
Dopo aver analizzato la difesa e il centrocampo del Genoa, passiamo in rassegna l'attacco della prossima avversaria del Torino
Come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo la partita contro la Juventus
Il punto odierno di mercato sulle trattative dei club di Serie A
Le trattative e gli obiettivi di mercato di alcuni club di Serie A in questa sessione di trasferimenti di gennaio
Il giocatore serbo ha dimostrato di avere un buon tiro da fuori, seppur con tanto di fortuna contro l'Udinese
Il programma della 17esima giornata di Serie A: le partite e dove guardarle
Passiamo in rassegna l'attacco della prossima avversaria del Torino: l'Udinese di Cioffi