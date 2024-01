Torino, il punto dall’infermeria: out in sei in vista del Cagliari

Il Torino torna in campo domani sera, venerdì 26 gennaio, alle ore 20:45 all'Unipol Domus per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri dopo l'ultimo weekend di riposo a causa della Supercoppa italiana. I granata avrebbero dovuto giocare contro la Lazio, partita che verrà recuperata a fine febbraio. In vista dell'anticipo di domani e in seguito alle parole pronunciate da Ivan Juric in conferenza stampa , facciamo il punto dall'infermeria della squadra granata, con le ultime novità sugli indisponibili.

Toro, gli indisponibili verso Cagliari: Djidji, Ilic, Karamoh e Radonjic sono infortunati

Fuori in cinque contro il Cagliari, oltre al lungodegente Perr Schuurs che sta proseguendo col recupero in seguito all'operazione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nel match con l'Inter. Sono Djidji, Ilic, Karamoh, Radonjic e Soppy i giocatori della rosa che non prenderanno parte all'anticipo della 22esima giornata di Serie A. Il difensore di nazionalità francese non è ancora al massimo dopo essere uscito anzitempo contro il Genoa per un piccolo problema muscolare, e il tecnico granata ha deciso insieme al suo staff di non voler rischiare forzando il rientro. Ancora fuori Karamoh, con Juric che ha parlato genericamente di un infortunio; mentre per quanto riguarda Ilic, il centrocampista è alle prese con dei problemi alla schiena e "non sarà nemmeno convocato", specifica Juric. Stessa situazione per Radonjic, che si sta allenando a parte con il preparatore: "Non si è mai allenato con la squadra per problemi di schiena e per altri problemi. Adesso si sta allenando a parte per ritrovare la forma. Quindi non sarà convocato", chiarisce il tecnico granata in conferenza. Soppy è out da tempo e appare più fuori che dentro al progetto. Situazione che condivide con lo stesso Radonjic e Karamoh.