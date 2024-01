Toro, che fine ha fatto Gustafson? Lo svedese trova la Nazionale e vola in Giappone

Nuova avventura e nuova destinazione per Samuel Gustafson . Il giocatore classe 1995 vola in Giappone, dove vestirà la maglia dell'Urawa Red Diamonds, meglio nota come Urawa Reds, almeno fino a dicembre 2025. La J1 League, la massima divisione del campionato giapponese dove milita la nuova squadra dell'ex Toro, inizierà a fine febbraio. Fin qui l'Urawa Red Diamonds ha vinto 5 campionati, l'ultimo scudetto però risale al 2006. Queste le parole del centrocampista svedese, ex granata tra il 2016 e il 2019: "Mi sento onorato di unirmi al più grande club del Giappone. Sono davvero entusiasta di intraprendere questa avventura. Non vedo l’ora di giocare con gli Urawa Reds e di incontrare tutti".

Il percorso di Gustafson: nel Toro dal 2016 al 2019 tra vari prestiti

Il giocatore 29enne vola in Giappone e ritrova la Nazionale: Gustafson è infatti entrato anche nel giro della Nazionale Maggiore svedese. Queste le due novità che riguardano il centrocampista ex Toro, arrivato sotto la Mole nel 2016 prima di passare in prestito al Perugia e successivamente al Verona e alla Cremonese, quest'ultimo il club che lo acquistò nel 2019. In granata solo 11 presenze per lo svedese: 9 in Serie A e 2 in Coppa Italia, per un totale di 426 minuti giocati. Solo 2 invece le presenze con la Primavera del Torino, per un totale di 180' nel campionato Primavera B nella stagione 2016/2017, appena arrivato nel capoluogo piemontese. Adesso una nuova avventura attende Gustafson: dall'altra parte del mondo con la squadra giapponese che ha partecipato all'ultimo Mondiale per Club, sconfitta solo in semifinale dal Manchester City.