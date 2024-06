Torino 2024/2025, raduno e ritiro: le info sulle date

Il Torino ha iniziato a programmare la prossima stagione, quella 2024/2025. Al consueto raduno al Filadelfia, segue il ritiro a Pinzolo. In attesa che il club granata ufficializzi le date per l'avvio dell'annata, conferme che dovrebbero arrivare dopo l'annuncio di Paolo Vanoli ( QUI i dettagli ), sono già note alcune di queste.

Torino, raduno e ritiro: le date

Il Torino tornerà a Pinzolo, meta dove è stato fatto un contratto di tre anni, dunque sicuramente ancora per questa estate e quella successiva. Le date, in attesa di ufficialità, vanno dal 17 al 27 luglio: dieci giorni di preparazione tra allenamenti e amichevoli. Prima del ritiro, però, c'è il raduno al Filadelfia. Il giorno scelto dal club dovrebbe essere l'8 luglio: in quella settimana i granata svolgeranno dei test fisici e diversi allenamenti, sempre a Torino. Dunque una volta terminata la prima settimana al Filadelfia, la squadra e lo staff partiranno alla volta di Pinzolo.