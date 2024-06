Svizzera-Italia, chi al posto di Calafiori? Buongiorno si candida

Con Riccardo Calafiori squalificato, aumentano le speranze in una maglia da titolare per Alessandro Buongiorno nella prossima partita contro la Svizzera. Nella sfida tra Italia e Croazia, gara che ha permesso agli Azzurri di Luciano Spalletti di qualificarsi agli ottavi di finale, il difensore del Bologna classe 2002 è andato incontro alla seconda ammonizione in questo Europeo, la prima arrivata nella sfida contro l'Albania vinta 2-1 dall'Italia. Dunque, come da regolamento, Calafiori sarà costretto a saltare per qualifica il primo match a eliminazione diretta, quello contro la Svizzera. Un'assenza pesante per Spalletti, che dovrà decidere su chi puntare come sostituto del numero 5 azzurro tra Buongiorno, Mancini e Gatti in vista degli ottavi in programma sabato 29 giugno alle ore 18:00 a Berlino.