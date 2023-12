Ilic e i tiri da fuori: fortunato con l’Udinese, ma deve provarci di più

Secondo gol stagionale in campionato per Ivan Ilic: il primo a Monza e l'ultimo contro l'Udinese. In quest'ultima occasione il giocatore serbo ha dimostrato di avere un buon tiro da fuori, seppur con tanto di fortuna. Fortuna ammessa da lui stesso. Non solo nell'azione che ha portato al pareggio granata, ma Ilic ha messo in difficoltà Silvestri anche in diverse occasioni registrate nella prima frazione di gioco. Spesso il Toro fatica a creare occasioni all'interno dell'area di rigore avversaria, questo si verifica soprattutto contro squadre che hanno una difesa bassa. Proprio in tali partite, contro tali avversarie, diventano importanti i tiri da fuori. I granata devono dunque tentare più spesso, devono puntare maggiormente su questa caratteristica.