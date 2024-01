Primavera 1, la classifica: granata a -1 dal secondo posto e agganciano la Lazio

Come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo la partita contro la Juventus

Il Torino Primavera si aggiudica la stracittadina grazie alla vittoria sulla Juventus per 2 a 0. I granata agganciano così la Lazio (entrambe con 29 punti) e si avvicinano al secondo posto, occupato attualmente dal Milan e dalla Roma a quota 30, mentre al primo c'è l'Inter con 34 punti. I risultati sugli altri campi sorridono in parte alla squadra allenata da Scurto, perché vincono Roma, Milan e Inter, ma allo stesso tempo la vittoria dei nerazzurri è da considerarsi un bene per il Toro Primavera, che di fatto aggancia momentaneamente la Lazio, sconfitta proprio dall'Inter capolista.