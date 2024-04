Nicola ritrova il Torino: da allenatore non ha mai vinto contro i granata

Sul cammino del Torino c'è di nuovo Davide Nicola. Infatti, sabato 6 aprile alle ore 20:45 allo stadio Carlo Castellani, i granata faranno visita all'Empoli allenato attualmente da un ex allenatore e da uno che da calciatore ha fatto la storia al Toro.

Non sarà la prima volta che la squadra granata incontra lungo il cammino Davide Nicola come allenatore della squadra avversaria. Infatti alla guida della Salernitana il tecnico ha affrontato il Torino per due volte: una sconfitta 0-1 (2021/2022) e un pareggio 1-1 (2022/2023).