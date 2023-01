Torino, chi gioca a Salerno? Sanabria può tornare al centro dell’attacco

I granata di Juric si preparano per la prossima sfida in campionato, contro la Salernitana di Nicola: la partita verrà disputata domenica alle 12:30 allo stadio Arechi, con il Toro che arriverà con qualche giocatore recuperato come Singo, che andrà in panchina ma difficilmente verrà schierato. Allo stesso modo Juric ritrova Buongiorno, squalificato nello scorso turno. A livello di modulo il tecnico dovrebbe riproporre il solito 3-4-2-1.