Torino, duecento tifosi in via Po per il Meet&Greet con Lazaro e Tameze

In via Po 26 decine di tifosi si sono assiepati all'ingresso del PlanetPay365 (piattaforma di servizi, partner del club granata e della Fiorentina) per incontrare l'esterno e il mediano del Toro. La catena ha aperto a Torino e ha ospitato il Meet&Greet con Adrien Tameze e Valentino Lazaro. I due giocatori granata si sono presentati intorno alle 15.15 nel locale, circa duecento i tifosi ad attenderli all'ingresso per partecipare all'evento. Tameze e Lazaro si sono prestati per autografi e foto con i fans presenti. All'interno del negozio era possibile anche acquistare sciarpe e cappellini marchiati Torino FC da fare firmare ai due giocatori. Nonostante i recenti risultati sportivi non brillantissimi, i tifosi hanno quindi risposto presente all'appello.