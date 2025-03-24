Giacomo Stanchi

Toro 2024-25, le top 5 parate di Vanja: dai rigori al volo sull’incrocio
Il portiere granata è stato protagonista di una stagione veramente superlativa a difesa della porta dei piemontesi
In Toro News dal 2022 come redattore e come social media manager
Il portiere granata è stato protagonista di una stagione veramente superlativa a difesa della porta dei piemontesi
Il club viola accelera per il centrocampista dell’Empoli, mentre i granata restano fermi in attesa di sviluppi
Bisogna pensare alla convivenza tra l'attaccante scozzese e il colombiano. Il tecnico ex Lanciano è chiamato a dare una nuova identità
Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Gineitis
Sono dieci i calciatori granata chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi nelle prossime settimane
Premiato il rendimento in crescita del centrale: da partenza difficile a elemento chiave nella seconda parte di stagione
Il presidente del club ha di recente dichiarato che verranno ceduti alcuni giocatori importanti. Sarà necessario sostituirli adeguatamente
Il portiere serbo del Toro è protagonista di un'ottima stagione e in estate potrebbe lasciare la squadra granata
Il portiere granata potrebbe lasciare dopo tanti anni il capoluogo piemontese. Non si può escludere che il suo sostituto possa essere proprio il giallorosso
Il francese classe '98 non farà parte del progetto futuro: ha vissuto un percorso in chiaroscuro, condito da qualche spunto interessante ma privo di continuità
Il terzino ammette gli errori e chiede un cambiamento decisivo per puntare all'Europa
L'attaccante scozzese ha stupito per rendimento e disposizione al sacrificio. E' diventato sin da subito una delle pietre angolari della rosa
I nerazzurri arrivano alla sfida con i granata con un reparto offensivo ridimensionato
Servono degli interventi di restauro sulla lapide che ricorda gli Invincibili nel luogo della tragedia
Il tecnico dei granata ha voluto ricordare l'importanza del ricordo degli Invincibili nella conferenza stampa odierna
Mister Vanoli spera di recuperare il centrocampista toscano per la sfida di venerdì contro il Venezia di Di Francesco
Il mister dei granata nella conferenza stampa prima della gara contro l'Udinese ha parlato di chi leggerà i nomi dei caduti di Superga
I granata lunedì di Pasquetta all'ora di pranzo ospiteranno i bianconeri allo stadio Olimpico-Grande Torino
Il centrocampista polacco ha ben figurato contro i lombardi. Non è detto che questa non possa essere l'ultima gara in granata da titolare
La situazione legata al centrocampista tiene banco nell'ambiente granata. L'illecito, qualora verificato, però non dà una squalifica sportiva
I lariani si sono imposti al Sinigaglia nell'ultima sfida contro il Torino nella massima categoria più di vent'anni fa
La linea degli esterni sarà da ricomporre l'anno prossimo. Servono maggiori alternative
Il portiere granata è protagonista di un campionato di altissimo livello. Ora rischia di rovinarla per qualche errore coi piedi
Linetty rischia di salutare il Toro da comprimario: il contratto finisce a giugno
Il centrocampista serbo è ritornato in campo contro la Lazio dopo un lunghi mesi di assenza
I granata hanno dimostrato di avere maggiore lucidità rispetto ad inizio campionato. Il merito è anche del lavoro del mister
Non c'è ancora una gerarchia chiara sulla fascia sinistra: i due terzini si giocano tanto in vista della prossima stagione
Il portiere serbo lunedì sera a Roma raggiungerà questo risultato con la maglia granata
Da giovane promessa granata alla Serie D. Il classe 2002 sta tentando di sfondare nella lega creata dall'ex Barcellona Piqué
Il bilancio della spedizione azzurra per i due giovani granata non è sicuramente positivo