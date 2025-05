“Per andare in Europa servono 65 punti”: Biraghi scuote il mondo Toro

Responsabilità e consapevolezza: il primo passo verso la leadership

"Con la Fiorentina ci ho messo tre anni ad andare in Europa. Da quando sono qua il processo di crescita è in fase di avanzamento ma si deve passare da tanti errori. Serve vincere e non è stato fatto, di questo ci prendiamo la responsabilità, speriamo siano di buon auspicio per ambire a qualcosa in più ma per andare in Europa servono 65 punti, non 50. Non si può prendere che in due mesi di classifica si guadagnino 20 punti, non siamo contenti di cosa abbiamo fatto finora. Il campionato dell'anno prossimo dev'essere un altro treno. L'allenatore sa cosa vuole fare e ce lo trasmette ogni giorno". Così si è espresso Biraghi, in un momento in cui la squadra granata sembra oscillare tra l'ambizione e la realtà dei risultati ottenuti. Il richiamo ai "65 punti" è un segnale preciso: la consapevolezza che la soglia per tornare in Europa è alta e che non bastano le buone intenzioni o i periodi di forma sporadici per arrivarci. Serve continuità, mentalità vincente e una struttura solida. Queste dichiarazioni vanno però lette anche come un'assunzione di responsabilità da parte di chi intende prendersi sulle spalle un gruppo giovane e in cerca di certezze. Biraghi, con la sua esperienza maturata tra Serie A e Nazionale, si candida implicitamente a essere un punto di riferimento, non solo tecnico ma anche morale.