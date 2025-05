Karamoh e il Torino si dicono addio: il francese chiude a secco dopo 1037 minuti

Il francese classe '98 non farà parte del progetto futuro: ha vissuto un percorso in chiaroscuro, condito da qualche spunto interessante ma privo di continuità

Giacomo Stanchi Redattore 15 maggio - 17:35

L’avventura granata di Yann Karamoh è giunta al capolinea. Il contratto dell’attaccante francese non sarà rinnovato dal Torino. Dopo due stagioni all’ombra della Mole, il francese lascia il club senza troppi rimpianti da parte della piazza, ma con qualche fotogramma indelebile, come quel gol segnato alla Juventus nel Derby della Mole, rimasto uno dei pochi acuti in un percorso fatto di sprazzi e occasioni mancate. Arrivato nell’estate del 2022 a parametro zero dal Parma, giocatore dallo spunto rapido, capace di saltare l’uomo e dotato di buona tecnica, sembrava avere le qualità per ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’attacco di Juric.

Un lungo digiuno e un lento declino — Con 1037 minuti a secco in campionato, è oggi l’attaccante che non segna da più tempo in Serie A, davanti anche a Ola Solbakken (738 minuti). Un dato difficile da commentare, che racconta di un’involuzione evidente, fatta di panchine e prestazioni spesso non determinanti. La stagione 2023/24, che doveva essere quella della conferma o del rilancio, si è trasformata in un lento calvario. Poche occasioni e ancora meno incisività. Il sistema di gioco di Ivan Juric non ha mai davvero sposato le caratteristiche di Karamoh. L’ex Inter e Bordeaux ha spesso faticato a rientrare nei meccanismi collettivi richiesti dal tecnico. Così, tra scelte tecniche e un rendimento incostante, il francese si è progressivamente spento, fino a uscire del tutto dai radar.

Bilancio agrodolce e futuro da scrivere — Il talento da solo non basta: servono continuità, abnegazione e capacità di adattarsi. E sotto questi aspetti, il suo percorso torinese ha lasciato più dubbi che certezze. Per Karamoh si aprirà ora una nuova fase della carriera, con la speranza di ritrovare spazio e stimoli altrove. A 26 anni, ha ancora tempo per rimettersi in gioco. Al Toro, resterà il ricordo di un gol in un derby e poco altro. Forse troppo poco per meritare un futuro ancora in granata.