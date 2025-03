Toro, è bagarre sulla fascia sinistra: Biraghi verso il riscatto. E Sosa…

Non c'è ancora una gerarchia chiara sulla fascia sinistra: i due terzini si giocano tanto in vista della prossima stagione

Giacomo Stanchi Redattore 30 marzo 2025 (modifica il 30 marzo 2025 | 06:32)

Il riscatto di Cristiano Biraghi appare una cosa scontata. La cifra è simbolica (appena 100 mila euro), a Firenze era un separato in casa e in granata ha dimostrato di poter dire la sua. L'ex viola ha saputo cogliere le occasioni, concessegli da mister Vanoli a causa dell'infortunio di Sosa, e poi si è preso la titolarità. In queste ultime gare, che per la classifica avranno ben poco significato dato che il Torino non è in corsa per nessun obiettivo particolare, il croato si giocherà la possibilità di rimanere in granata.

Vanoli, Biraghi è una risorsa importante — "Ho capito davvero cosa significhi giocare nel Torino. L’ho sempre immaginato, ma ora ne ho avuto la conferma. Non è da tutti giocare qui e non deve esserlo. Non voglio dire subito se sarò un giocatore “da Toro”, ma so che farò di tutto per esserlo. Se tutti adottiamo questa mentalità, possiamo costruire qualcosa di importante", aveva dichiarato Cristiano Biraghi nella conferenza di presentazione in granata. Nelle gare in cui è stato lanciato da titolare è stata una risorsa importante per il mister. Ha messo qualità e quantità nella manovra granata, grazie ad un piede molto educato, ed in fase difensiva non ha sfigurato. Il suo riscatto al momento non pare possa essere messo in discussione, ma Sosa potrebbe insediare la sua maglia da titolare nelle ultime partite di campionato.

Vanoli, Sosa si gioca il posto — E' inutile sottolinearlo: Sosa ha probabilmente reso al di sotto delle aspettative. Pochi assist, spinta offensiva non sempre efficiente: la discontinuità è stato il peccato più grosso dell'esterno croato. L'ex Ajax ha di recente dichiarato ad un quotidiano sportivo croato: "Non so cosa succederà. Probabilmente tornerò all’Ajax. Poi resterò lì o troverò un’altra soluzione. Tutto è aperto. Non mi dispiacerebbe restare a Torino. Ma se dovessi avere difficoltà a giocare come ho avuto nell’ultimo mese, allora preferirei cercare qualcos’altro. Se però tornerò a giocare, allora il Torino sarà sicuramente una delle mie opzioni". 7 milioni sono tanti soldi per il riscatto: nei prossimi match deve dimostrare di valerli se vuole rimanere in granata.