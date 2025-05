Lecce-Torino è anche Falcone vs Vanja: tra prestazioni top e intrighi di mercato

Vanja Milinković-Savić e Wladimiro Falcone sono stati due protagonisti silenziosi ma fondamentali della Serie A 2024-25. Con le loro parate, spesso decisive, hanno tenuto a galla rispettivamente Torino e Lecce in momenti chiave della stagione. I numeri li premiano: sono i due portieri con più interventi decisivi del campionato, e proprio per questo non è un caso che i loro destini possano incrociarsi nelle prossime settimane, con Falcone che è tra i profili valutati dal Torino nel caso in cui Vanja dovesse lasciare i granata.

I numeri: parate da primato

Falcone e Vanja guidano la speciale classifica dei portieri con più parate in Serie A: il granata è in testa con 127 interventi, mentre il granata segue da vicino, a quota 117. Ma non si tratta solo di quantità. L’ex Sampdoria ha brillato per riflessi e capacità di lettura in area, risultando decisivo in partite chiave per la salvezza del Lecce. Vanja, invece, ha saputo unire fisicità e freddezza, alternando uscite tempestive a parate spettacolari, come dimostrato nei match contro Milan e Atalanta.