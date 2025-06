Toro 2024-25, le top 5 parate di Vanja: dai rigori al volo sull’incrocio

La stagione del Torino 2024/25, iniziata con promettenti ambizioni, ha purtroppo subito un drastico tracollo nel finale di stagione. Tuttavia, in questa annata così altalenante, una certezza non è mai venuta meno per i granata: Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, con i rigori parati a Pasalic e Castro, si è guadagnato il primato di miglior pararigori del campionato. Ripercorriamo insieme cinque interventi spettacolari dell'anno.