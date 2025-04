Toro, per Vanja stagione eccezionale. Ma gli errori coi piedi…

Torino, Vanja e la sua stagione

Vanja in questa stagione è stato sicuramente tra i migliori portieri della Serie A. Il tecnico del granata è stato bravo a non metterlo in discussione dopo questi due errori, che sono capitati nelle ultime sfide. A Roma contro il biancocelesti è riuscito a recuperare e ad evitare che laziali andassero in gol. Questa cosa, però, non è avvenuta contro gli scaligeri e Sarr ne ha approfittato per portare in vantaggio il Verona. Il 2024-25 è stata per il gigante serbo la stagione della consacrazione. Gli errori fanno parte di una complesso percorso di crescita in cui ci possono essere degli alti e dei bassi. Milinkovic-Savić è comunque chiamato a mostrare il suo vero valore nelle ultime giornate per trascinare i piemontesi a successi importanti, come ha fatto per il resto del campionato.