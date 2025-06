Toro, il pagellone di fine stagione: Gineitis 6.5, talento in costante crescita

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Gineitis

Giacomo Stanchi Redattore 2 giugno - 10:07

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Gvidas Gineitis ha rappresentato una delle note più liete della stagione granata. Il giovane centrocampista lituano classe 2004, già aggregato in pianta stabile alla prima squadra nella scorsa annata, ha trovato maggiore continuità con Paolo Vanoli in panchina. Nonostante la concorrenza nel reparto, Gineitis ha saputo ritagliarsi minuti importanti, mostrando personalità, intelligenza tattica e un notevole spirito di sacrificio. Utilizzato sia da mezzala che, all’occorrenza, in posizione più arretrata davanti alla difesa, il lituano ha dimostrato di avere qualità interessanti, unite a una grande disponibilità al lavoro. Il suo dinamismo e la capacità di leggere le situazioni di gioco lo hanno reso un jolly prezioso per Vanoli.

Partita Top: Fiorentina-Torino 1-1, Gineitis regala un punto d'oro — Il Torino è in svantaggio e con un uomo in meno sul difficile campo della gemellata Fiorentina. I granata faticano, ma tengono le misure. L'ingresso in campo del lituano segna la riscossa dei piemontesi. Gineitis va in gol per la prima volta in Serie A e regala un punto d'ora al Torino. Come Njie con il Como qualche partita prima, è lui a suonare la carica e a dare quel cambio di ritmo necessario in un momento di difficoltà.

Partita Flop: Torino-Inter 2-0, malissimo su Zielinski — In una stagione in cui Gineitis si è affermato come una valida alternativa all'interno di un reparto ricco di uomini e potenzialità, la macchia rimane probabilmente la sfida di ritorno contro l'Inter di Inzaghi, ancora in piena lotta per il Tricolore. E' il vero responsabile dell'uno a zero degli ospiti, si fa superare troppo facilmente da Zielinski. Se in numerose occasioni si è fatto trovare pronto dalla panchina, contro i nerazzurri non sfrutta l'occasione dal primo minuto concessagli da Paolo Vanoli.

Gineitis, il pagellone di fine stagione: il voto Il voto che la redazione di Toro News assegna alla stagione 2024/2025 di Gvidas Gineitis è un 6,5. Il centrocampista lituano ha dimostrato grandi margini di crescita, mettendo in campo carattere, duttilità e dedizione. Pur con qualche passaggio a vuoto fisiologico per un giovane della sua età, la sua stagione resta positiva: il Torino può contare su un talento in piena evoluzione.