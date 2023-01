Torino, i convocati per lo Spezia: out Aina, Lazaro, Ilkhan e Pellegri

Ivan Juric ha deciso di convocare 24 calciatori per il match che tra poche ore andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino tra lo Spezia e il Torino (calcio d'inizio alle ore 15:00). Come già preannunciato da Juric ieri in conferenza, non saranno a disposizione del tecnico croato Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro), Aina (lesione miotendinea al bicipite femorale), Ilkhan (problema alla caviglia) e Pellegri (lesione al bicipite femorale).