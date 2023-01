Juric pre Torino-Spezia: “Arrivare decimi è il nostro scudetto”

"Sono punti di vista. Quando giochiamo con il Bologna, io mi sento inferiore, perché siamo inferiori come organico: loro hanno qualcosina in più, quel risultato non è uno scivolone, ma una sconfitta normale perché loro hanno qualcosa in più: penso ad Arnautovic, Barrow, Orsolini... Mi piace molto come lavora lo Spezia, in rosa hanno giocatori non di grande nome, ma molto forti e con caratteristiche giuste per un gioco moderno, come Amian, Nzola, Holm e Kiwior. Lo Spezia ha dimostrato la sua forza, nelle ultime gare ha vinto contro il Verona e vinceva fino ai minuti finali con l'Atalanta. Non c'è partita se non diamo il 100%"