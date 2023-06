Torino, i risultati raggiunti nell’era Cairo e negli ultimi trent’anni

stagione 2004/2005 Serie B - Torino 2°, stagione 2003/2004 Serie B - Torino 12°, stagione 2002/2003 - Torino 18° (retrocessione in Serie B), stagione 2001/2002 - Torino 11° (qualificazione Intertoto Cup), stagione 2000/2001 Serie B - Torino 1° (promozione in Serie A), stagione 1999/2000 - Torino 15° (retrocessione in Serie B), stagione 1998/1999 Serie B - Torino 2° (promozione in Serie A), stagione 1997/1998 Serie B - Torino 5°, stagione 1996/1997 Serie B - Torino 9° , stagione 1995/1996 - Torino 16° (retrocessione in Serie B), stagione 1994/1995 - Torino 11° , stagione 1993/1994 - Torino 8°, stagione 1992/1993 - Torino 9°.