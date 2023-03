Torino, infortunio Ilic: trauma alla caviglia sinistra, salta il Sassuolo

Il centrocampista serbo si fa male in allenamento. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista di Roma-Torino

Ivan Ilic si ferma e salta sicuramente Sassuolo-Torino. Il centrocampista serbo ha riportato un infortunio durante un allenamento a Torino: si tratta, secondo quanto comunicato dal Torino FC, di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Non sarà dunque disponibile per il match di lunedì 3 aprile in casa dei neroverdi e poi si farà un nuovo punto della situazione in vista del prosieguo del campionato. Ma per Juric è sicuramente una notizia non piacevole che si aggiunge a quella relativa a Ola Aina, vittima di una lesione al polpaccio, un infortunio con una prognosi sicuramente più lunga di quella con cui ha a che fare Ilic.