Torino, infortunio Ola Aina: lesione al soleo sinistro. Le ultime

Brutte notizie in casa Toro: si ferma Ola Aina. Il giocatore di nazionalità nigeriana è stato sottoposto in giornata - giovedì 30 marzo - ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro, infortunio riportato in allenamento, non negli impegni con la sua Nazionale. Dunque, assente quest'oggi per lo svolgimento della sessione di allenamento avuta luogo al Filadelfia in vista della ripresa del campionato di Serie A, Aina inizierà nei prossimi giorni un periodo di terapie e lavoro differenziato per il recupero delle condizioni fisiche. Per l'esterno granata si teme uno stop di almeno un mese, ma le sue condizioni verranno monitorate di settimana in settimana.