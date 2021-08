Torino, Izzo in panchina in Coppa: segnalato un affaticamento. La situazione

Esclusione a sorpresa per Izzo contro la Cremonese, che ha subito un affaticamento all'adduttore destro e non è stato rischiato

SORPRESA - Un'esclusione a sorpresa che in molti ha destato dubbi relativi al calciomercato, viste le indiscrezioni che si erano diffuse nelle ultime ore su un ipotetico scambio con Walukiewicz del Cagliari, che è di certo un obiettivo per la retroguardia granata. Sebbene le vie del mercato siano infinite, secondo quanto filtra dalla società granata sulla scelta di Juric ha inciso un affaticamento all'adduttore destro che ha indotto il tecnico a preservare il giocatore per evitare danni peggiori, anche perchè l'avversario era di categoria inferiore. Il difensore napoletano è poi entrato in campo all'inizio del secondo tempo supplementare in luogo di Ricardo Rodriguez.

TITOLARITA' - I fastidi muscolari del giocatore sono confermati, ma in ogni caso va detto che Izzo era stato tenuto in panchina, sempre in favore di Djidji, anche per l'amichevole contro il Rennes, il che autorizza a pensare che forse il difensore sta perdendo qualcosina nella considerazione dell'allenatore croato. I prossimi giorni diranno la verità: l'ex Genoa dovrà anzitutto cercare di recuperare la miglior condizione fisica in vista del difficilissimo esordio in campionato contro l'Atalanta. Sullo sfondo rimane sempre e comunque il calciomercato: la partita contro la Cremonese ha testimoniato che la società granata è chiamata ad operare ulteriori interventi e ben poche certezze si possono avere per quello che succederà. E come ha detto Vagnati proprio prima della partita contro la Cremonese, "è difficile definire chi sono i giocatori in uscita e quelli in entrata".