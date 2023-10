Torino, Juric conosce bene Inzaghi ma lo ha battuto solo una volta: il bilancio

Ai tempi del Verona l'unica vittoria di Juric contro Inzaghi: la firma Tameze

Per ritrovare Inzaghi e Juric uno contro l'altro bisogna aspettare febbraio 2020. Sono passati poco più di tre anni e nel frattempo ognuno dei due allenatori ha consolidato il proprio credo calcistico. Juric è a Verona e propone con costanza il 3-4-2-1, modulo da cui difficilmente si è discostato e non senza riserbo, come dimostrato anche in tempi recenti. Inzaghi ha proseguito il proprio ciclo alla Lazio, ma ha trovato un nuovo credo calcistico nel 3-5-2. I migliori risultati di Juric contro Inzaghi arrivano proprio nella parentesi veronese: 4 punti in 4 gare, frutto di 1 vittoria e 1 pareggio. Il successo arriva in campionato a dicembre 2020 per 2-1. A firmarlo uno dei volti che Juric ha poi voluto fortemente al Torino: Adrien Tameze.