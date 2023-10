Torino, la giornata: allenamento in vista della gara di Coppa Italia

Dopo la vittoria di ieri per 1-0 contro il Lecce, i granata scenderanno anche oggi in campo per allenarsi in vista dell'impegno di giovedì in Coppa Italia contro il Frosinone. Si ricorda anche l'impegno odierno del Torino Primavera, che alle 11:00 giocherà in trasferta contro il Frosinone Primavera.