Torino, la sosta aiuta il prato dello stadio. Al via la rigenerazione dell’erba

La partita contro il Verona, oltre ad accendere qualche campanellino d'allarme per Juric e la prova offerta dal suo Torino, è stata l'ultima in casa per ben venti giorni. I granata infatti torneranno in scena all'Olimpico Grande Torino soltanto il prossimo 21 ottobre. Non è mai bello per una squadra separarsi a lungo dai propri tifosi ma la sosta del 15 e 16 ottobre, per le gare delle Nazionali, può aiutare il Toro. La società è infatti alle prese con un problema che riguarda il manto erboso dello stadio. Questo periodo senza partita è il momento perfetto per risolverlo.

Il prossimo impegno casalingo del Toro sarà il 21 ottobre contro l'Inter

Dalla partita contro il Verona di lunedì scorso alla prossima casalinga contro l'Inter del 21 ottobre, ci sarà il giusto periodo per risolvere il problema. Come già noto, il prato dello stadio granata è stato vittima di una malattia fungina molto aggressiva che non è la prima volta che si manifesta in Europa meridionale. In passato si erano già visti casi simili in Spagna e nella Francia del sud e ora a farne le spese è anche il Toro. Si tratta di un fungo che attacca l'erba e non la fa più crescere tanto che ora in diverse zone del terreno di gioco ci sono proprio punti senza erba naturale ma, essendo misto, è rimasta solo con quella sintetica. Questa situazione è emersa in tutta la sua gravità già nella partita del 24 settembre contro la Roma quando Mourinho lamentò queste condizioni con una battuta. Juric ha poi sottolineato questo spiacevole fatto anche nel postpartita di Torino-Verona. Adesso dopo il derby di sabato, il campionato si fermerà per un weekend e il Torino è all'opera per sistemare il prato. Sono già infatti partiti gli interventi di risemina e rigenerazione con agronomi e tecnici specializzati per la riqualifica e la ricrescita dell'erba naturale dopo aver debellato il fungo. L'obiettivo è tornare ad avere un prato in buone condizioni per il match contro l'Inter alla ripresa del campionato.